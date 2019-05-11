Частое употребление фаст-фуда может стать одной из причин развития у человека депрессии. Соответствующие выводы по итогам исследования сделаны британскими учеными, представляющими Университет Глазго, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

К эксперименту ученые привлекли мышей, в чей рацион добавили продукты с насыщенными и ненасыщенными жирами. Впоследствии было установлено, что насыщенные жирные кислоты способны посредством кровотока проникать в мозг. Там они воздействуют на активность ответственной за контроль эмоций части, выступая одним из факторов усиления симптомов депрессии.



Авторы проведенного исследования отмечают, что полученные результаты открывают пути к созданию новых антидепрессантов, которые окажутся более эффективными при лечении людей с ожирением или избыточным весом. Отмечается, что вредные для организма жиры в избытке содержатся в фаст-фуде.