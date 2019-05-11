Несмотря на то, что Третий рейх сегодня расценивается исключительно в негативном свете, нельзя не признать, что наука и техника в фашистской Германии была на высоте. И многие изобретения, сделанные гитлеровскими учеными, по сей день широко используются человечеством - на благо всего общества. Но не стоит забывать, что за многие из них была заплачена страшная цена - жизнью, страданием и болью.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Синтетические антибиотики

Сульфаниламид - антибактериальный препарат, который нам более известен под названием стрептоцид. Как пишет Святослав Логинов в рассказе "Нобелевская премия", совершенно случайно препарат был получен еще в 1908 году, но выяснением его свойств и улучшением оных занимались именно нацистские ученые. Полем для экспериментов стали многочисленные концлагеря. Заключенным наносили страшные рваные раны, в которые внедряли грязь и инородные предметы, чтобы вызвать загноение и сепсис, а потом вводили экспериментальные препараты, чтобы выяснить их эффективность. Конечно, старались фашисты в первую очередь для своих бойцов, которые тысячами гибли от ран в антисанитарных фронтовых условиях. Но и сейчас стрептоцид и другие сульфаниламиды широко используются в медицине при лечении различных инфекций.

Плазмаферез

Как рассказывает Ленид Млечин в статье "Близнецы в объятиях ангела смерти", современная процедура забора, очистки и обратного внедрения крови в человеческий организм стала побочным результатом опытов доктора Менгеле. Таким образом тот пытался сделать арийцами представителей "нечистых" национальностей: евреев, цыган, славян и других. Сегодня плазмаферез широко применяется при лечении различного рода токсикозов, тяжелых аутоиммунных заболеваний, а также в профилактических целях - например, для нейтрализации вторичных осложнений диабета.

Реактивный двигатель

Первый реактивный двигатель был создан именно в Третьем рейхе. Да и вообще ракетостроение (а с ним и космонавтика) зародилось благодаря гениальному нацистскому инженеру Вернеру фон Брауну. После войны он сдался американским войскам и, получив гражданство США, возглавил их космическую программу. Именно фон Браун стал создателем первого американского искусственного спутника Земли и ракеты "Сатурн", доставившей Нила Армстронга на Луну. Сегодня кажется даже немного странным, что, располагая таким гениальным ученым, Гитлер не очень верил в его идеи, не уделяя ракетостроению должного внимания.