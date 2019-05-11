На Камчатке медведь похитил у водителей контейнер с продуктами, сообщает "Камчатский репортер".

На кадрах видно, хищник не боится дороги, автомобилей и людей и в открытую забирает контейнер с продуктами. После этого животное удаляется в лес и особо не обращает внимание на выстрелы в воздух, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Помните мишку, которого около Малок прикормили? Теперь наглец вообще не боится людей. И если они его не кормят, он сам находит еду. Вот у мужиков прямо из машины утащил все запасы. Даже после выстрелов в воздух не оставил свою добычу", - сообщается в описании к видео.

Речь идет о медведе, который не раз выходил на дорогу около поселка Малка, где его кормили водители и пассажиры, хотя делать это запрещено.

Отмечается, что отошедшие от зимней спячки медведи все чаще выходят к дорогам и населенным пунктам.

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