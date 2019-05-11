Atmosphere lounge поздравляет всех мусульман со священным праздником Рамазан и приглашает в гости на ифтар.

Во время священного месяца в нашем ресторане вас ждет особый уют, теплота и прекрасная атмосфера. Ифтар - время порадовать своих близких чем-то особенно вкусным, сытным и полезным! В нашем ресторане вы найдёте самые разнообразные блюда для вечернего разговения, а также мы подготовили специальное Ифтар-меню, состоящее из важных продуктов для церемонии.

Вам накроют стол со множеством великолепных блюд и восточных вкусностей. Каждый гость, пришедший к нам, получит самые приятные впечатления.

Да примет всевышний ваш пост и все ваши благие деяния!

В этом году праздник длится с 5 мая по 3 июня.