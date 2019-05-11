На первый взгляд кадры, снятые в провинции Чаченгсау (Таиланд), могут показаться очень трагическими, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мы видим умирающего пса, все мышцы которого отказали, а голова то и дело безвольно валится набок. Однако, хозяева животного вовсе не горюют, а весело смеются над питомцем, и правильно делают - с псом всё в порядке, просто он является отличным актером.

Оказывается, животное очень не любит мыться и каждый раз перед походом в ванну предпочитает умереть. Хозяева добавили, что подобные шоу заканчиваются одинаково - псу приходится смиряться и все-таки проходить через водную процедуру.

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