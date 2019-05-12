Ученые провели исследования, позволившие определить, что укрепляет отношения между влюбленными. Как выяснилось, решающим фактором в этом вопросе служит угроза.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Исследователи обнаружили, что есть несколько инструментов, которые романтичные пары используют, сознательно или нет, для защиты своих отношений. Как выяснилось, влюбленные уверены, что их отношения имеют больше хороших сторон и меньше плохих, чем у других людей. В эксперименте одной группе было назначено условие "угрозы", когда добровольцы читали инструкции, которые должны были поставить под сомнение силу их чувств. В другой группе приоритетом являлась "точность", подчеркивающая, что участники должны быть честными в своих ответах. Результаты показали, что пары из первой группы продемонстрировали более высокий уровень надежности их отношений.



Исследователи полагают, что ставя под сомнение долговременность любовной связи, добровольцы непроизвольно пытались убедить себя в том, что их собственные отношения на высоте. И подчеркивая необходимость честной оценки в условиях точности, участники с меньшей вероятностью смотрели на собственные отношения "в розовых очках".

"Молодожены, как правило, привержены и довольны своими отношениями. Однако в долгосрочной перспективе они неизбежно столкнутся с трудностями, которые могут угрожать уровню их удовлетворенности. Как и в случае с жизнью в целом, наличие оптимистичных ожиданий относительно будущего может повлиять на развитие последующих событий", - отметил эксперт.