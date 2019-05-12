Медики постоянно предупреждают о том, что фастфуд является крайне вредной для организма пищей, но людей этот факт, к сожалению, не останавливает от употребления.

Как передает Day.Az, об этом пишет belnovosti.by.

Недавно специалистам удалось выяснить, что быстрая еда может еще и спровоцировать депрессию.

Британские ученые из университета Глазго провели эксперимент на грызунах. Рацион мышей вместо обычного питания на 60 % состоял из жиров - насыщенных и ненасыщенных. Удалось выяснить, что насыщенные жиры попадают в мозг через кровь - прямо в тот участок, который отвечает за эмоции.

Таким образом, вредная пища со временем вызывает привыкание, а затем - депрессивное состояние.

Специалисты считают, что на основании их открытия следует разрабатывать особый вид антидепрессантов для людей, страдающих от избыточного веса.