Специалисты пришли к выводу, что шум в течение рабочего дня может провоцировать появление головной боли.

Как передает Day.Az, об этом пишет belnovosti.by.

Работая в современных офисах, люди болеют намного чаще, а также страдают от повышенного артериального давления, стресса.

Швейцарские ученые из Люцернского университета установили, что всему виной акустические побочные эффекты от использования современных строительных материалов. Речь идет о стали, стекле, бетоне и камне.

В таких условиях звуки отражаются, создавая дополнительное раздражение для организма. Люди теряют концентрацию, не могут сосредоточиться, падает их работоспособность.

Также, по мнению специалистов, такая рабочая обстановка способна спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.