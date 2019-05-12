Каждый раз после использования кусочка мыла от него остается маленький обмылок. Выбрасывать его жалко, а пользоваться неудобно, но он может пригодиться в быту.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ароматизатор

Его можно положить в шкаф между одеждой. Мыло уберет неприятные запахи и пропитает платья, джинсы и кофты приятным запахом. Во время путешествия его также можно положить в чемодан. Одежда не отсыреет, а ее будет приятно носить.

Для починки молнии

Если у вас плохо застегивается молния на сумке, джинсах или чемодане, смажьте ее небольшим кусочком мыла. Благодаря этому замок будет скользить лучше.

Для отпугивания насекомых

Если летом вас часто беспокоят налеты насекомых, положите кусочки мыла на подоконник. Он отпугнет комаров и мух своим запахом. Если же у вас в доме завелись муравьи, с ними можно справиться с помощью хозяйственного мыла. Просто положите его в местах скопления насекомых.

Обработка растений

Хозяйственное мыло способно уничтожить бактерии с листьев комнатных цветов. Залейте обмылки теплой водой и дайте им раствориться, а затем обрабатывайте растения несколько раз в неделю. Хозяйственное мыло очистит их и защитит от микробов и бактерий.

Для шитья

Обмылки можно применить в качестве портновского мелка для выкройки. Следы от мыла будут хорошо видны, а при стирке быстро сотрутся. Кроме того, из него можно сделать ароматную подставку для иголок и булавок. Просто оберните его тканью, а принадлежности будут легко вставляться.