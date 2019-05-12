Мужчины скрывают массу секретов, а о некоторых они даже не знают сами.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Мы раскроем вам самые необычные факты о представителях сильной половины человечества, которые вас по-настоящему удивят. Готовы? Итак:

1. Мужчины любят рассматривать женские прелести, и это вряд ли необычный факт. Но теперь стало известно, что в среднем мужчина рассматривает ежедневно около 10 красоток и тратит на это целых 43 минуты. Между прочим, за год на это уходит 11 дней!

2. Наконец-то получен ответ на вопрос, кто лжет чаще. "Победа" осталась за женщинами: они говорят неправду 6 раз в день. А вот мужчины привирают всего лишь трижды за день.

3. Мужчины очень любят комплименты. Но, как ни странно, более приятны им комплименты от мужчин, а не от женщин. Причина в том, что мужская похвала повышает самооценку.

4. Женщинам не зря рекомендуют при знакомстве с мужчинами обращать внимание на длину пальцев. Но дело совсем не в том, о чем вы подумали. Ученые обнаружили, что мужчины, у которых указательный и безымянный палец отличаются по длине, реже оказываются скандалистами, чем те, у кого эти пальцы одинаковы.