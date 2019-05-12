Безусловно, некоторые предметы гардероба делают женщин привлекательнее. Но они же могут серьезно навредить здоровью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Рамблер.

Туфли на высоком каблуке

Об этой опасности всем девочкам твердили еще в школе. При однократной носке они перегружают поясничный отдел и вызывают боли в спине. А при постоянном использовании могут деформировать стопу и отрицательно сказываться на венах. Из-за этого появляются отеки и варикоз.

Балетки

Плохо носить не только туфли на высоком каблуке или шпильке, но и ту обувь, у которой практически нет никакого каблука. Плоская подошва и отсутствие подъема может стать причиной плоскостопия и неправильной осанки. Лучше выбирать обувь на невысоком каблуке.

Очень узкие ботфорты и джинсы

Такая одежда и обувь сдавливает кожу и сосуды в ногах. Они провоцируют нарушение кровообращения. Если вы будете постоянно носить эти вещи, у вас могут появиться болезни сосудов в области ног и малого таза.