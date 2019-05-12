Пользователи сети раскритиковали фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен, которая появилась в Дублинском музее восковых фигур. Работой осталась недовольна и сама актриса Эмилия Кларк, исполнившая эту роль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ирландское издание портала The Sun.

Снимок фигуры Дейенерис, сидящей на Железном троне, выложили в Instagram-аккаунте музея 24 апреля. К 11 мая он собрал только 182 отметки "нравится". Большинство комментаторов жестко отозвались о работе и заявили, что новый экспонат совершенно не похож на персонажа сериала.

"Серьезно, это что? Выглядит как женщина-Леголас", - написал в комментариях sami.viinikainen. "Выглядит так, будто кто-то пытался сделать Дэвида Бэкхема и передумал в процессе, более того, этот человек даже точно не представлял, как выглядит Дэвид Бэкхем или Эмилия Кларк", - считает пользователь whoiscatmcqueen.