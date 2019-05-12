Шоколад "Аленка" был одним из самых известных советских брендов. Название шоколад получил по имени дочки первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой, а вот лицом этого шоколада стала другая советская девочка, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

История знаменитого и всеми любимого шоколада "Аленка" началась еще в 60-х годах, когда правительство СССР приняло продовольственную программу, одним из пунктов которой было создание нового вкусного молочного шоколада. Был объявлен конкурс на выполнение госзаказа, и выиграла его кондитерская фабрика "Красный октябрь".

Наряду с рецептурой стоял вопрос и о создании яркой и узнаваемой обертки. Художники перепробовали много образов - Аленки и с гвоздиками, и с косичками, и в роли Снегурочки...

Было даже предложение поместить на обертку шоколада знаменитую картину Васнецова "Аленушка". Но сверху эту идею раскритиковали - мол, детство в стране счастливое, а у девочки ноги босы. В результате остановились на фото дочки художника Александра Геринаса.

Супруга Геринаса сфотографировала девочку в 1960 году, когда той исполнилось 8 месяцев. В 1962 году этот портрет был напечатан в журнале "Здоровье". А когда в 1965 году в "Вечерней Москве" был объявлен конкурс на упаковку для шоколада, снова вспомнили об этом фото.

Правда, для шоколадной обертки фотографию немного "подрисовали": девочке изменили цвет глаз с карего на голубой, немного удлинили лицо, подрумянили щеки, а губы сделали более пухлыми. Так в 1966 году появилась упаковка для шоколада, ставшего узнаваемым не только в СССР, но и за его пределами.

Кстати, эти незамысловатые трансформации спасли в 2000 году фабрику "Красный октябрь" от выплаты Елене Геринас суммы в 5 миллионов рублей. Она подала иск в суд с требованием выплатить ей указанную сумму за то, что ее фото использовалось на обертке столько лет. Судьи постановили, что образ на этикетке - собирательный. Сегодня Елена Геринас живет в подмосковных Химках. Она замужем и воспитывает двоих детей. По специальности Елена фармацевт.



Долгое время в Советском Союзе разные фабрики выпускали около 50 видов шоколада "Аленка", пока фабрика "Красный октябрь" не оформила патент на этот продукт. Некоторое время на обертке печаталось стихотворение, которое написала советская девочка-школьница Александра Егорова:

Познакомиться с Аленкой из детишек каждый рад

Покупайте, покупайте, покупайте шоколад!