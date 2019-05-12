Несмотря на то, что у собак есть слезные каналы, плакать от обиды или грусти они не умеют. Собака не обладает высокоорганизованным разумом, поэтому не может переживать эмоции, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Кстати, даже дети не плачут от обиды, младенцы только кричат без слез, и только со временем учатся различать эмоции.Тем не менее, собака может скулить от боли или скучать по хозяину и быть "грустной". При этом в глазах собаки могут появляться слезы, но они предназначены для предохранения роговой оболочки от высыхания. Кроме того, из слезных желез может выделяться жидкость, чтобы вывести посторонний предмет из глаза - это реакция на физическое раздражение глаза из-за попадания инородного тела. То же самое касается и смеха. Психологи уверены, что это социальный феномен, то есть мы смеемся, когда находим что-то забавным, когда удивляемся или даже злимся (саркастический смех). Выходит, для того, чтобы смеяться, также необходим высокоорганизованный разум. Однако, есть и другие исследования, которые утверждают, что смех - это древняя эмоциональная реакция, существовавшая еще до появления человека, а значит, ее проявляли и другие живые существа.