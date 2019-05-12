Глубоководные рыбы умеют различать цвета
Швейцарские ученые провели исследование, благодаря которому удалось выяснить, что рыбы, которые обитают на глубине свыше 200 м, обладают сверхчувствительным цветным зрением, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
В ходе изучения геномов более чем 100 видов рыб специалисты заявили, что позвоночные умеют распознавать зеленый и голубой цвета.
Одна из авторов исследования Зузана Мусилова подчеркнула, что эти особи способны различать больше оттенков, чем люди, пишет Hightech.
К тому же данное обстоятельство помогает морским обитателям спасаться от хищников, так как они могут видеть светящиеся биолюминесценции, которые испускают многие глубоководные существа.
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