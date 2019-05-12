Швейцарские ученые провели исследование, благодаря которому удалось выяснить, что рыбы, которые обитают на глубине свыше 200 м, обладают сверхчувствительным цветным зрением, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В ходе изучения геномов более чем 100 видов рыб специалисты заявили, что позвоночные умеют распознавать зеленый и голубой цвета.

Одна из авторов исследования Зузана Мусилова подчеркнула, что эти особи способны различать больше оттенков, чем люди, пишет Hightech.

К тому же данное обстоятельство помогает морским обитателям спасаться от хищников, так как они могут видеть светящиеся биолюминесценции, которые испускают многие глубоководные существа.

