Гороскоп на завтра очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще - для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности. Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас. Единственное "но": звезды будут склонять вас к резкости и жесткости, что чревато конфликтами с окружающими. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, постарайтесь держать себя в руках.

Овен

Завтра Овен будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, завтра у Овна есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Овен может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Телец

Завтра уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Тельца! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Тельцу захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Близнецы

Завтра среди всех прочих дел на первом месте у Близнецов будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Рак

Завтра Рак рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Рак попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Раку полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

Лев

Завтра Лев будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Лев вынашивал до этого дня, завтра могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Лев сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Дева

Завтра Деву будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли она будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Девы, предоставив ей массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Дева легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Весы

Завтра Весам очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - им и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Весам завтра лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Скорпион

Завтра жизненный потенциал Скорпиона будет на высоте! Даже если сам Скорпион этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Скорпиону в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Стрелец

Завтра где-то в глубине души у Стрельца проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Стрелец склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Козерог

Завтра Козерогу лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах завтра очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Козерога интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Водолей

Завтра Водолей проведет день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Водолей будет настроен на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что завтра маленькая война, затеянная Водолеем, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Рыбы

Завтра Рыб может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от их собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Рыбы не смогут. Тем не менее, они искренне попытаются увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Рыбам останется только упорно стоять на своем.