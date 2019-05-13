Еще 30 лет назад Аральское море было четвертым по величине внутренним морем в мире. передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В нем водилась рыба, на побережье расположились курорты, но сейчас Арал превратился в пустыню. Сегодня вода сохранилась лишь на десятой части территории, которую водоем занимал в середине прошлого века.

Так изменилось море не из-за потепления, исчезновение Арала вызвал ирригационный проект, затеянный Советским Союзом.