Рассекречены документы о смерти Петлюры
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) впервые открыла доступ к документам о смерти основателя Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что доступ к документам был открыт по случаю 100-летия основания УНР. Всего рассекречены были порядка 350 документов, в том числе оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое.
"Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - добавили в СВРУ.
В ведомстве пообещали и в дальнейшем публиковать неизвестные документы, касающиеся "многогранной борьбы украинского народа за независимость".
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