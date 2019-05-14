Британец Райан Хилл (Ryan Hill) поссорился со своей девушкой Мелиссой Дансмор (Melissa Dunsmore) после того, как разыграл ее с помощью нового фильтра в приложении Snapchat, который меняет пол человека на фото. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хилл отправил Дансмор свое отретушированное фото с подписью "На мне футболка твоего бойфренда", а потом - сообщение с просьбой не смотреть снимок, который он только что ей отправил. Девушка поверила, что парень ей изменяет и отреагировала агрессивно.

"Ты что, серьезно? Не приходи домой после работы. Почему на какой-то девушке твоя футболка? Я вношу тебя в черный список" - написала Дансмор в ответ на сообщения Хилла.

Когда британец признался девушке, что это был розыгрыш, она отказалась ему верить и пригрозила ударить парня по лицу, если тот приблизится к ней. Хилл утверждает, что они с Дансмор до сих пор не помирились.

Блогер из США Гэбби Ханна также использовала отретушированные снимки, чтобы обмануть людей, но ее целью был не розыгрыш. Она хотела доказать, насколько легко пользователи Instagram могут подделывать фото.