В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона "Игры престолов". Ролик продолжительностью полминуты опубликован на YouTube-канале Gam eof Thrones.

В тизере показана разрушенная и усеянная пеплом Королевская Гавань, столица Семи Королевств, а также войско королевы Дейенерис.

Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.