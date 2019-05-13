https://news.day.az/unusual/1119295.html Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» - ВИДЕО
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» - ВИДЕО
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона "Игры престолов". Ролик продолжительностью полминуты опубликован на YouTube-канале Gam eof Thrones.
В тизере показана разрушенная и усеянная пеплом Королевская Гавань, столица Семи Королевств, а также войско королевы Дейенерис.
Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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