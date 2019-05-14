В нью-йоркской пиццерии официант вернул не оставившей чаевых посетительнице банковский чек на 424 тысячи долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местная газета Daily News.

Инцидент произошел 4 мая в ресторане итальянской кухни Patsy's. Армандо Маркадж (Armando Markaj) убирал со столов и заметил на одном из них забытый конверт с банковским чеком. "По субботам здесь довольно много людей. Я был в шаге от того, чтобы выбросить все со стола, но вовремя заметил конверт", - вспоминает 27-летний Маркадж.

По его словам, оставленные вещи обычно кладут в специальный ящик, откуда их потом забирают забывчивые клиенты. Однако в этот раз он передал ценную бумагу владельцу пиццерии. "Там же было почти полмиллиона долларов", - объяснил Маркадж. Спустя несколько дней за конвертом вернулась Карен Винакур (Karen Vinacour). Она рассказала, что обедала с дочерью в Patsy's и забыла чек, предназначенный на первоначальный взнос за квартиру.

Когда Винакур получила утерянный документ, она расплакалась, рассказывает Маркадж. "Она так обрадовалась, что кто-то нашел чек и приберег его", - добавил официант. Он отказался от награды.