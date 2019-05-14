Спортивный хиджаб Pro Hijab, изготовленный американским брендом Nike, впервые стал одной из самых востребованных вещей в мире. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Independent.

Мусульманский головной убор занял седьмое место в рейтинге самых модных вещей, составленном аналитической платформой Lyst.

"Это отражает многие социально-культурные изменения, которые происходят в модной индустрии. Сегодня потребность и спрос на инклюзивную одежду особенно высоки", - прокомментировал тренд сотрудник Lyst.

Ранее сообщалось, что лидером рейтинга стали кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen. На втором и третьем местах - ободок итальянского модного дома Prada с шипами и крошечная сумка Le Chiquito французской марки Jacquemus.

Компания Nike представила хиджаб Pro Hijab еще в 2017 году. Он сделан из воздухопроницаемого эластичного материала и представлен в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.