Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу французского анимационного фильма "Маугли дикой планеты", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus.

Сюжет анимационного фильма: попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты. Режиссер фильма - Эрик Тости.

Фильм на азербайджанском языке озвучили - Айсун Алескерова, Вугар Гусейнов, Вюсал Гаджи-Кадыр, Гюльнара Зулалова и Айтадж Валибейли.

Режиссер дубляжа - Самир Алескеров, редактор и перевод - Вюсал Ахмедзаде, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Гулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.