Американскую поп-исполнительницу Мадонну сфотографировали в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в мусульманской одежде. Снимки публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На 60-летней певице была черная бурка, полностью покрывающая ее голову, солнечные очки и объемная куртка бренда New York Yankees. Однако на пункте таможенного досмотра Мадонна сняла свое облачение и осталась в одной футболке и брюках.