Ученые считают, что состояние лени может быть признаком серьезного заболевания. Арт-терапевт из Кыргызстана Светлана Нагорнова рассказала, как отличить его от депрессии, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

В психологии понятие лень не существует. Под данным состоянием скрываются разные проблемы. Возможно, человек не замотивирован, столкнулся с гормональным сбоем или депрессией. Бывают случаи, когда нежелание работать связано с внутренним сопротивлением или с острой потребностью в отдыхе.

Лень - показатель психических процессов, с которыми нужно разобраться. Люди стремятся все успеть, торопятся, забывая про смену циклов, поэтому приходят моменты, когда наступает упадок сил. Проблема решается простым отдыхом. Причину в появлении лени-откладывания, когда человек все переносит на завтра, нужно искать в детских травмах.

Чтобы отличить лень от депрессии, нужно знать симптомы заболевания: нарушение сна, апатия, нежелание осуществлять какую-либо деятельность.