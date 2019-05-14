После озвучивания Гарри Трумэном доктрины от 13 марта 1947 году, в которой он озвучил основные угрозы со стороны тоталитарных режимов и призвал к политике "сдерживания" СССР по всему миру, у Белого дома возникла необходимость в реформировании специальных служб. С 1942 по 1945 гг. в США существовало Управление стратегических служб (далее УСС). После его закрытия возникла необходимость в реформировании. Идея создания на базе УСС нового ведомства принадлежала известному разведчику Аллену Даллесу. Его идея заключалась в реформировании новой структуры, унаследовавшей функционал УСС, но с более широким спектром задач. Кроме того, Аллен Даллес хотел, чтобы над главой ЦРУ стоял только президент США, тем самым А. Даллес надеялся на постоянный прямой контакт с президентом страны без посредников. Однако данная идея не всем пришлась по душе, и ряд высокопоставленных военных видел ситуацию иначе. Ими было инициировано создание ведомства, которое находилось бы между главой ЦРУ и президентом. Эта структура получит название Совет национальной безопасности (далее СНБ). Его целью являлось решение наиболее важных вопросов национальной безопасности, внешней политики и координации работы всех ключевых ведомств в этих сферах. Кроме того, СНБ будет выполнять функцию главного центра военного стратегического планирования, а ЦРУ будет находиться в подчинении данному органу. В функции ЦРУ входили: сбор и анализ разведывательной информации, координация агентурной сети за рубежом и выполнение боевых специальных операций.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Таким образом, на основании закона о национальной безопасности от 18 сентября 1947 года в США будут созданы СНБ и ЦРУ. А задумка военного генералитета Министерства обороны США взять под свой контроль ЦРУ будет признана удачной.

Роль СНБ в антисоветском военном планировании

Первая директива СНБ появится 18 августа 1948 года под именованием СНБ 20/1. В ней формулированы основные цели:

а) Свести до минимума мощь и влияние Москвы;

б) Провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России".

СНБ предусматривал полную капитуляцию СССР. Американское руководство ставило перед собой цель свержение советской власти, не исключая военные методы. Кроме того, руководство США заявляло, что отказывается брать на себя хоть какую-то ответственность и задумываться над последствиями, которые приведут к уничтожению Советского Союза.

Американские стратеги готовы были идти на подрывную деятельность против СССР, которая хладнокровно признавалась государственной политикой. И все методы сводились к различным подрывным действиям с целью свергнуть социалистический строй в СССР.

23 ноября 1948 года свет увидит директиву СНБ 20/4. Основные положения она повторяла вслед за предшествующей директивой, однако имела корректировку, что на данный момент СССР представляет самую высокую степень угрозы национальной безопасности США.

На основе данной директивы был спланирован военный удар по территории СССР на 1 апреля 1949 года. Подсчет советских человеческих жертв после ядерной бомбардировки составил бы 4 млн человек. Однако план отправили на доработку, вследствие чего он получил название "Троян". В соответствии с новым планом дата бомбардировки приходилась на 1 января 1950 года. Согласно документу, бомбардировку должны были осуществить 300 ядерными боеголовками и 20 тыс. т обычных бомб на объекты 100 советских городов. Однако испытание Советским Союзом ядерного оружия 29 августа 1949 года поставило крест на коварных планах Белого дома. Но существовали и другие директивы СНБ.

План "Дропшот"

План "Дропшот" являлся продолжением плана "Троян", но запланирован был на 1 января 1957 года. Предполагалось, что вместе с США выступят и страны блока НАТО, и внеблоковые союзники Ближнего и Среднего Востока. Всего планировалось сбросить на территорию советской России свыше 300 атомных бомб и 250 тыс. тонн обычных, предположительно уничтожив при этом 85% советской промышленности. Наземные силы коалиции должны были составить 6 млн человек, а в общей сложности в военной интервенции против СССР должны были принять участие 20 млн человек. Количество жертв среди советского населения должно было составить порядка 45 млн человек. Однако данный план так и не был реализован.

Почему подобные планы не воплощали в жизнь? Первая причина - наличие у Советского Союза ядерного оружия, а вторая - слишком широкая протяженность советской территории, которая не позволила бы США нанести один сокрушительный удар по всей территории конкурента.

Операция ЦРУ "Раскол"

Об операции "Раскол" как одной из наиболее засекреченных подробно рассказывается в книге английского журналиста Стюарта Стивена "Операция "Раскол"".

Главным режиссером и постановщиком данной спецоперации "Раскол" был Аллен Даллес. Замысел операции заключался в дезинформировании Москвы на предмет того, что высшие партийные руководители Восточной Европы сотрудничают с британской и американской разведкой. Главной фигурой этой операции был Ноэль Филд - дипломат и разведчик, ранее работавший на советскую разведку и являвшийся ярым коммунистом. Именно его дискредитация и арест в Чехословакии в 1949 году приведут к серии массовых репрессий среди высших чиновников коммунистической партии в Восточной Европе. Задача А. Даллеса была посеять раскол в подконтрольной Москве территории и подорвать имя И. В. Сталина. В результате данной операции пострадает много как ярых преданных коммунистической идеологии людей, так и либерально направленных, которые склонны были лавировать между двумя сверхдержавами. Но все же данная операция была признана провальной, т. к. советские спецслужбы выявили ключевые сведения о сути проводимой спецоперации ЦРУ. Главный фигурант Н. Филд будет освобожден со всей своей семьей в 1954 году, а контроль Москвы над странами Восточной Европы только усилится.

На первый план в холодной войне вышел информационно-психологический метод борьбы. Он будет являться ведущим на ближайшие десятилетия. Главной задачей будет служить плавное изменение общественного сознания в странах социалистического лагеря.