Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", на шоу Джимми Феллона рассказала, какой будет реакция фанатов на концовку сериала, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ведущий показал ей десятибалльную "шкалу боли" с градацией от "никакой боли" до "худшая боль из возможных" и попросил указать, как будут чувствовать себя зрители после просмотра последнего эпизода сериала. "Скорее всего она будет такой", - сказала актриса, указав на "худшую боль из возможных". Телешоу "Игра престолов" снято по циклу фентези-книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сюжет разворачивается на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.