Японские корпорации Toyota Motor и Panasonic объявили о скором учреждении совместного предприятия (СП), которое займется возведением "городов будущего". Планируется, что в рамках проекта будет построено около 17 тысяч жилых домов с развитой коммуникационной инфраструктурой, объединяющей устройства интернета вещей (IoT), а также подключенные к интернету личные автомобили и общественный транспорт, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К инициативе будут привлечены технологии Panasonic в области бытовой техники, электроники, энергетики и IoT-приборов, а также опыт и наработки Toyota в сфере автомобилестроения.

Panasonic уже несколько лет занимается созданием "умных" городов Фуджисава и Цунасима, а также "подключенных" кварталов в Денвере и Берлине. Свое видение японцы изложили в конце прошлого года: представители компании рассказали не только о системах и бытовых приборах, которыми должен быть оборудован "дом будущего", но и как этот самый дом должен быть построен и устроен.

Если Panasonic обладает компетенцией не только в градостроительстве, но и в аккумуляторах и IoT-устройствах, но в Toyota занимаются разработкой платформы MSPF - информационной инфраструктуры для подключенного транспорта. Цель этой системы заключается в том, чтобы создать "безбарьерное, безопасное и комфортное пространство для всех и продвигать различные инициативы в области больших данных на благо людей и общества в целом", сообщили Вестям.Hi-tech в компании.

Каждая компания получит по 50% в новом СП - Prime Life Technologies. Как ожидается, создадут фирму к 7 января следующего года, а её штаб-квартира расположится в Токио. В будущем к проекту может присоединиться компания Mitsui, с которой уже был подписан меморандум о взаимопонимании.