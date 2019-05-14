Зрители телесериала "Игра престолов" обнаружили новый "ляп", допущенный создателями шоу, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, среди промо-кадров к пятой серии финального сезона фанаты нашли фото с Джейме Ланнистером, обнимающим свою сестру Серсею двумя руками.

При этом по сюжету герой потерял кисть еще в третьем сезоне, и на ее месте должен быть золотой протез.

Ранее подписчики HBO заметили в сцене пиршества в замке Винтерфелл бумажный стаканчик из сети кофеен Starbucks. Он стоял на столе перед Дейенерис Таргариен - одной из главных героинь, претендующей на Железный трон Семи королевств. Другие участники сцены в это время пили вино из рогов и кубков.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Показ заключительного сезона начался 15 апреля.