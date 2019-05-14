К 41-летнему тату-мастеру из вьетнамского города Хошимин обратился мужчина, которому надоел красующийся на его коже портрет бывшей девушки. После некоторых размышлений было принято решение превратить неугодный портрет в грозного самурая, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

По словам автора, клиент пришел в восторг, когда увидел конечный результат. Сам мастер также остался доволен результатом проделанной работы.

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