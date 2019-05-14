Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале "Игра престолов", пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова артиста передает Entertainment Weekly.

Внимание! Далее следуют спойлеры к пятой серии восьмого сезона "Игры престолов".

Хилл прокомментировал гибель своего персонажа в пятом эпизоде. "Я принял это очень близко к сердцу. Как человек, не как актер. Я наконец понял, как это переживали актеры до меня. Ты не можешь избавиться от ощущения, будто подвел кого-то", - признался он.

Артист отметил, что для него кончина Вариса оказалась неожиданной: "Я постоянно думал: "Что же я сделал не так?" Не было никаких предупреждений".

По словам Хилла, последние два сезона его персонажу уделялось очень мало экранного времени. В частности, его огорчило то, что он не принял участия в сцене смерти Мизинца, своего главного противника. "Последние несколько сезонов я чувствовал, что моего персонажа отодвинули на задний план, концентрируясь на других. Но это нормально - как и в любом шоу с множеством персонажей", - заявил актер.