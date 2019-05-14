https://news.day.az/unusual/1119599.html Кот прославился в Сети, украв у хозяйки торт - ВИДЕО
Кот прославился в Сети, украв у хозяйки торт - ВИДЕО
В социальных сетях набирает популярность видеоролик с котом по кличке Толик, который пытается своровать со стола кусок торта, передает Day.Az.
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