https://news.day.az/unusual/1119613.html 20 деревушек, словно сошедших со страниц сказочной книги
20 деревушек, словно сошедших со страниц сказочной книги
Сохранились в нашем мире такие волшебные места, где время будто замерло столетие назад. Там природа первозданной красоты, уютные, почти сказочные дома, и все окутано атмосферой покоя и умиротворения.
Мы отобрали самые красивые деревни и маленькие города, где можно отдохнуть душой от бесконечной суеты мегаполисов.
20. Рокамадур, Франция (© alexander-hill)
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре