Сохранились в нашем мире такие волшебные места, где время будто замерло столетие назад. Там природа первозданной красоты, уютные, почти сказочные дома, и все окутано атмосферой покоя и умиротворения.

Мы отобрали самые красивые деревни и маленькие города, где можно отдохнуть душой от бесконечной суеты мегаполисов.

1. Ротенбург, Германия

2. Санторини, Греция (© lonelyplanet.com)

3. Кольмар, Франция (© alexander novikov)

4. Чинкве-Терре, Италия (© francesco-riccardo)

5. Горная деревня, Китай

6. Пеннан, Шотландия

7. Сиракава-го, Япония (© agustinraf)

8. Бибури, Великобритания (© geoff-griffiths)

9. Мигдален, Гренландия

10. Синтра, Португалия (© sergio-stakhnyk)

11. Квивик, Фарерские острова (© zenitt)

12. Фильцмос, Австрия (© coen-weesjes)

13. Портофино, Италия (© wojtek-wyszkowski)

14. Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания (© alejandro-martinez)

15. Венген, Швейцария (© hawamer)

16. Рейне, Норвегия (© korzhonov)

17. Маска, Испания (© utku-aktas)

18. Апулия, Италия (© marco s)