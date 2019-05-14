Почти полночь, и нечто дьявольское мяукает, потому что хочет молока. Вам может не понравиться, что один из этих котиков начнет тереться о вашу ногу темной ночью - ведь они похожи на мини-оборотней!

Кошки породы ликой получили свою странную внешность от естественной мутации кошек с короткой темной шерстью. Теперь эта порода - новый тренд!

Моду на породу поддерживает группа заводчиков в Теннесси во главе с Джонни Гобблом и его семьей. Гоббл - практикующий ветеринар. Он рассказывает, что первый котенок родился в июле 2010 года.

"Ликой" по-гречески значит "волк". Получился волкокот!

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