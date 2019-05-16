В воскресенье "Ливерпуль" проиграл титул чемпиона премьер-лиги клубу "Манчестер-Сити", но Мухамеду Салаху все равно было чему порадоваться в этот день.

Футболист получил "золотую бутсу" за 22 забитых гола в сезоне, став лучшим бомбардиром премьер-лиги наряду с товарищем по команде Садио Мане и игроком "Арсенала" Пьером-Эмериком Аубамеянгом, однако в центре внимания на церемонии вручения оказался вовсе не Салах, а его 4-летняя дочка, передает Day.Az со ссылкой на IslamNews.

Когда папа-футболист уже заходил в раздевалку со своим трофеем, маленькая Макка решила вернуться назад. Девочка выбежала на поле, стала вести мяч к воротам и забила гол, что было встречено бурными овациями трибун.

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