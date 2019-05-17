Названа самая просматриваемая серия в истории сериалов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Independent.

Пятый эпизод восьмого сезона "Игры престолов" под названием "Колокола" был признан самым популярным. На различных платформах телеканала HBO его посмотрели более 18 миллионов человек.

Предыдущий рекорд был установлен после выхода третьей серии финального сезона. Она набрала 17,8 миллиона просмотров.

Ранее фанаты "Игры престолов" потребовали переснять финальный сезон сериала. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

По мнению автора обращения, последними сериями шоураннеры Дэвид Бениоффи Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются некомпетентными сценаристами и не могут работать, когда у них нет исходного материала в виде книги. В настоящее время под петицией подписались более 268 тысяч зрителей.

Последний эпизод "Игры престолов" выйдет 19 мая. Его название пока не раскрывается.