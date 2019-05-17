Ученые Уппсальского университета в Швеции обнаружили следы ДНК людей, которые первыми поселились в Скандинавии 10 тысяч лет назад. Они были предками других скандинавских народов, включая викингов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали генетический материал, обнаруженный в древней жвачке из бересты. Образцы были получены при раскопках на стоянке охотников раннего мезолита Хусеби-Клев, расположенной на западном побережье Швеции.

Оказалось, что люди, проживавшие на данной территории, были генетически близки другим охотникам-собирателям в Швеции, а также ранним мезолитическим популяциям, проживавшим на территории Европы в эпоху последнего оледенения. При этом технологии производства орудий труда, найденных на стоянке, изначально появились на территории современной России.

Ранее сообщалось, что чилийские ученые обнаружили человеческий след, датируемый поздним плейстоценом, который является одним из самых ранних свидетельств существования людей современного типа на американских континентах. След был найден при археологических раскопках в местности Пилауко в городе Осорно.