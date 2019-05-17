Советский актер Донатас Банионис за свое творчество получил немало наград в Литве, России и других странах. Широкому зрителю он известен по таким фильмам, как "Берегись автомобиля" и "Солярис". Однако у народного артиста СССР было и другое "амплуа" - как свидетельствуют архивы, в КГБ он на протяжении нескольких лет числился тайным агентом.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Завербованный

Рассекреченные документы спецслужб изучили представители государственного Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Согласно опубликованной выдержке из регистрационного журнала агентов КГБ, в 1970-х годах Комитет государственной безопасности СССР завербовал Баниониса, который к тому времени уже больше 10 лет являлся членом КПСС. В это же десятилетие он был избран депутатом Верховного Совета Литовской ССР.

Разбирая бумаги, литовские исследователи обнаружили в журнале имя и фамилию завербованного актера, вписанные от руки неизвестным сотрудником.

Банионис имел оперативный псевдоним "Бронюс". Его задачей было предоставление КГБ информации о литовских эмигрантах, проживающих за границей, с которыми артист имел личные и деловые связи. Речь, в частности, шла о поездке в 1970 году в Америку, куда его пригласило эмигрантское объединение Santara-Šviesa. Характеристики Баниониса на этих лиц помогали кэгэбэшникам организовать слежку за эмигрантами, когда те приезжали в СССР. Кроме того, встречаясь с эмигрантскими деятелями, актёр должен был склонять их к позитивному мнению о Советской Литве.

Банионис был в составе агентурной сети с 1970 по 1974 годы, хотя журнал, в котором указана его фамилия, датируется 1987 годом.

После провозглашения независимости Литвы артист не последовал примеру других сограждан и не сознался добровольно в сотрудничестве с КГБ. Однако в 2009 году он рассказывал российской газете "Московский Комсомолец", что по возращении из США писал отчеты для КГБ, в которых ему приходилось "лгать", чтобы не причинить вред "хорошим людям".

"Надо было это делать, иначе бы меня больше за границу не пустили и я бы не мог нигде работать", - утверждал Банионис.

О Santara-Šviesa актёр рассказывал в воспоминаниях, что эти люди пытались наладить дружеские отношения с советскими литовцами, чтобы не потерять свои корни.

Реакция

В Литве после появления данной информации в СМИ артиста объявили чуть ли не "врагом народа".

Сам Донатас Банионис скончавшийся в 2014 году, факт обнародования его агентского прошлого прокомментировать уже не мог. Но его сына Раймундаса Баниониса обвинение со стороны государственного центра, по его признанию, "удивило" и даже напугало. Он подумывал о том, чтобы подать в суд, подобно родственникам другого разоблаченного агента - дирижера Саулюса Сондецкиса.

Появление Донатаса Баниониса в списках КГБ Раймундас, фактически повторяя слова своего отца, объяснил тем, что перед поездкой в США отец был вызван в спецслужбу, где получил инструкцию о том, как себя следует вести. Также он добавил, что актер негативно относился к советской власти, а Америку воспринимал как свободную страну.

Люстрационная комиссия Литвы, рассмотревшая дело Баниониса через несколько месяцев после публикации документов, пришла к выводу, что неопровержимых доказательств тайного сотрудничества актёра с КГБ всё-таки не существует. Об этом заявил председатель комиссии Альгимантас Урмонас. Он отметил, что после ознакомления с бумагами у него возникли "мрачные мысли" по поводу Баниониса, однако изучение источников показало, что они могли оказаться "провокационными".

Специалисты также раскритиковали литовский Центр исследования геноцида и сопротивления за непрофессионализм. Например, депутат Сейма Даля Куодите, ранее сама возглавлявшая Центр, отметила, что использовалась только часть документов, надёжность которых, к тому же, под вопросом.

Директор Центра Тереза Бураускайте, оправдываясь, заявила, что опубликованные документы "не носят оценочного характера".

Вопрос о том, насколько плотно в действительности Донатас Банионис сотрудничал с КГБ, может быть выяснен, если когда-либо будет рассекречено его личное дело - оно сейчас находится в архивах ФСБ России.