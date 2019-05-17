Установленная учеными на опоре линии электропередачи камера видеонаблюдения запечатлела краснокнижного дальневосточного аиста, который ждал рождения птенцов на фоне масштабного пожара в Амурской области. Птица хоть и проявляла беспокойство из-за распространяющегося под ней огня, но решила остаться и высидеть птенцов, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

28 апреля 2019 г. неизвестные лица подожгли долину реки Гильчин около села Тамбовка Амурской области. В долине и пойме реки гнездятся и кормятся дальневосточные аисты, журавли и другие водно-болотные птицы. Аистам в этот раз повезло, их гнездо расположено на безопасной высоте, на металлической опоре ЛЭП. А вообще ежегодно от таких палов сгорает по несколько аистиных гнезд вместе с яйцами и птенцами, не говоря уже о более мелких птицах, гнездящихся на земле...

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