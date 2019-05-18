Гороскоп сегодня мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Возможны резкие перепады настроения; бурные, но быстропроходящие выяснения отношений и желание быть в центре событий. Совет любителям экстрима и острых ощущений: не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день для вас ярким и запоминающимся.

Овен

Сегодня Овну не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Овну будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Овна они будут играть только время от времени.

Телец

Сегодня в течение дня Телец не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Тельца, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Близнецы

Сегодня весь день Близнецы могут быть подвержены такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Близнецов тоже будут проблемы, однако их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Близнецов было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.

Рак

Сегодня Рак может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Раку не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Лев

Сегодня Льву лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Дева

Сегодняшний день у Девы обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Деве так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Дева и сама не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Весы

Вот день, когда благополучие Весов может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня им как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Весам также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Скорпион

Сегодня планы Скорпиона могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Скорпион не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Стрелец

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Стрельца, вынуждая его плыть против течения. Сам же Стрелец в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Стрелец рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Козерог

Сегодня день у Козерога полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Водолей

Сегодня Водолею потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Водолея. Одним словом, в этот день Водолею лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Сегодня будет легче.

Рыбы

Сегодня голова Рыб будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Рыбам максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.