Употребление термически обработанной пищи ведет к распространению ожирения. К такому выводу пришли сотрудники Национального института здравоохранения США. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

При этом ученые отмечают, что свежая пища подобного эффекта не вызывает.

В ходе исследования ученые провели эксперимент с участием 20 человек, средний возраст которых составил 31 год. Еженедельно добровольцы получали кулинарно обработанную пищу, а после переходили на необработанную. Испытуемые ели трижды в день, пили бутилированную воду и могли употреблять соответствующие их диете закуски.

В состав кулинарно обработанного меню при этом входили сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффин. В рамках натуральной пищи добровольцев кормили фруктами и ягодами, оливковым маслом и греческим йогуртом.

Оказалось, что в первые две недели добровольцы потребляли на 500 и более килокалорий больше, чем в дальнейшем. При этом увеличение веса составило порядка килограмма, наблюдался рост жировых отложений. После того, как люди переходили на натуральную пищу, вес приходил в норму, а жировая прослойка пропадала.