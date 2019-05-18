Ученые считают, что некоторые психические расстройства лишь усиливают творческую активность. Исследователи исландской компании deCODE genetics в 2015 году выяснили, что за гениальность отвечают гены, приводящие к шизофрении, близорукости и... алкоголизму. В начале прошлого века генетик Юрий Филипченко провел исследование среди выдающихся ученых Петрограда и пришел к выводу, что бичом именно русских семей является алкоголизм. Недуг встречается в 70% случаев. Разберем гениальных советских актеров, поэтов и писателей, которые страдали алкоголизмом.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Михаил Шолохов

О запоях писателя, академика и лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова в 1930-е годы перешептывались в кулуарах. Секретарь Ростовского обкома КПСС мог на открытии очередного пленума предложить Шолохову выпить в гостинице. В январе 1957 года Леониду Брежневу пришло заключение профессора психиатрии И. В. Стрельчука, который рекомендовал принудительно лечить Шолохова от алкогольной зависимости. Писатель иногда лечился, но не очень успешно. Результатом пьянства стало то, что с 1961 года Шолохов не опубликовал ни одного произведения. Зато выступал в печати с осуждением писателей, которые склонны к диссидентству.

Александр Галич

Советский поэт и драматург Александр Галич заливал алкоголем свою душевную неустроенность. В советские годы его песни попадали под запрет цензуры, но их любила интеллектуальная элита страны. По сценариям его пьес играли спектакли и снимали кино, например, "Вас вызывает Таймыр" и "Верные друзья". На почве злоупотребления спиртным у Галича случился инфаркт в 1962 году. Однако это не помогло ему распрощаться с рюмкой. Гений погиб в Париже в результате несчастного случая. Сейчас Галич является признанным литературным классиком.

Юрий Богатырев

Советский актер Юрий Богатырев прославился после роли в киноленте "Свой среди чужих, чужой среди своих". Из-за того, что актер пристрастился к алкоголю, у него были проблемы с деньгами. Когда Богатырев потерял форму, приглашений в кино стало поступать меньше. В итоге у него развилась депрессия. В 41 год он скоропостижно скончался.

Олег Ефремов

Создатель театра "Современник" актер Олег Ефремов боролся с алкогольной и никотиновой зависимостью всю жизнь. Общее состояние на фоне пристрастия к спиртному ухудшалось, Ефремов начал слепнуть, его мучали проблемы с сердцем и сосудами. Из-за тромбоза артисту отрезали ногу, а последние годы своей жизни он провел с прибором вентиляции легких. Ефремов умер в возрасте 72 лет.

Александр Фадеев

Советский писатель и общественный деятель, автор романа "Молодая гвардия" Александр Фадеев вырос в атмосфере семейных конфликтов на политической почве между родителями. Сам он признавался, что пристрастился к самогону еще в 16 лет, к которому впоследствии "привык". Писатель Юрий Лебединский говорил, что в сильный запой его коллега ушел в конце 1920-х годов, а перед войной это стало уже сильнее Фадеева. Талант писателя проявился рано, он ответственно относился к работе. К сожалению, у писателя начались проблемы с психическим здоровьем. В 1929 году Фадеев жаловался на бессонницу и неврастению. После окончания войны он спивался "по-черному" и мог неделями пропадать в трущобах с собутыльниками. Здоровье гениального классика дало сбой, обострилась болезнь печени. Он жаловался психиатрам на душевную усталость, тоску и навязчивые мысли о самоубийстве. Фадеев все-таки совершил суицид, которым, как ни странно, реабилитировал себя и продлил память.