Проблемы с зачатием в России испытывает примерно каждая шестая супружеская пара. При этом примерно в 50% случаев выясняется, что "виноват" в этом мужчина. Среди причин развития мужского бесплодия называют инфекции, передающиеся половым путём, перенесённые заболевания и травмы и многие другие факторы. Повлиять на репродуктивное здоровье может и чрезмерное употребление пива. Уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Гусейин Садыков рассказал "АиФ-Юг", как именно пенный напиток отражается на мужском здоровье.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

От ожирения до эректильной дисфункции

Иван Петров, "АиФ-Юг": Гусейин Мамедович, как на фертильность способен повлиять напиток?

Гусейин Садыков: Дело в том, что в состав пива входят фитоэстрогены, которые структурно схожи с женскими половыми гормонами. Чем это чревато? В процентном соотношении мужских гормонов становится меньше, чем это необходимо для нормального функционирования организма. К сожалению, о том, что пиво может стать причиной бесплодия, знает далеко не каждый мужчина.

- Какие заболевания может спровоцировать употребление этого напитка?

- Пиво - напиток высококалорийный. Алкоголя в нём довольно мало, а вот глюкоза содержится в избытке. Регулярное употребление пива провоцирует такие патологии, как ожирение, метаболический синдром (комплекс нарушений, обусловленных изменением обмена веществ), артериальная гипертензия, атеросклероз (хроническая сосудистая патология) и сахарный диабет II типа. У мужчин может развиваться эректильная дисфункция, наблюдается снижение сексуального влечения. Кроме того, ухудшается качество спермы, вследствие чего развивается бесплодие.

- И вдобавок фигура портится...

- Совершенно верно. Изменяется и внешность, поскольку избыток женских гормонов провоцирует отложение жировой ткани в области ягодиц, передней брюшной стенки и бёдер. Появляется "пивной живот".

Часто пить опасно

- Какие нарушения диагностируются чаще всего?

- Снижение уровня мужских половых гормонов может стать причиной уменьшения объёма яичек и, как следствие, количества сперматозоидов, которые они способны вырабатывать.

В таких случаях диагностируется олигозооспермия. Тератозооспермия - это когда нарушается строение мужских половых клеток. В норме они имеют головку, тело и хвостик. Жгутик необходим для того, чтобы сперматозоид мог добраться до яйцеклетки, а головка содержит специальные вещества, которые нужны для процесса оплодотворения. Если многие половые клетки имеют неправильное строение, шансы на успешное зачатие заметно снижаются.

Ещё одной проблемой является увеличение числа половых клеток с фрагментацией ДНК, что резко снижает шансы на наступление и вынашивание беременности. Такое негативное воздействие оказывает оксидативный стресс, спровоцированный регулярным употреблением пива и излишним весом.

Безусловно, причин мужского бесплодия достаточно много, но частое употребление пива (особенно в больших дозах) на репродуктивную функцию влияет крайне негативно.