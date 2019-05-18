Визитная карточка многих отелей, особенно турецких - система all inclusive. Туристы от нее в восторге: не надо ни о чем беспокоиться, заранее известно, сколько будет стоит отпуск, еды много и она такая вкусная! Но почему эти отели не разоряются? Ведь казалось бы, система "все включено" должна быть им невыгодна...

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Конечно, если покупать лучшие сорта мяса и сыров, можно быстро разориться - ведь средний турист довольно прожорлив. Поэтому отели выдают мясо дешевых сортов за более дорогое (все равно под соусом никто не разберет!). Точно так же и рыбу дешевых сортов выдают за более дорогие породы с помощью специального метода приготовления. Повара натренированы так, чтобы производство было практически безотходным. А это значит, что если от вчерашнего заливного мяса осталась половина, его промоют и перетрут на фарш для котлет. А старенькие тортики, простоявшие в витрине невостребованными, зальют новой глазурью, чтобы был свежий вид. Начинка при этом останется старой. Майонез и соусы тоже подновляют, но не меняют.

Еще один трюк - готовить блюда из дешевых, но сытных продуктов. Поэтому на столе будет много салатов с крупами, фасолью, картошкой и макаронами всех видов.

В отеле заранее знают, сколько будет гостей, и могут с точностью рассчитать количество нужных продуктов. Даже "включенный" алкоголь на круг обходится отелю не в убыток: большинство гостей знают свою норму и много не пьют. А те, кто пьет "без просыха", рано или поздно падает и засыпает.

Лучше всего на таких курортах питаться теми блюдами, которые повара готовят прямо на глазах у клиента. Правда, обычно за ними приходится постоять в очереди. На турецких курортах также хороши овощи и фрукты: они поставляются в отели по дешевой цене, поскольку производятся рядом, и не надо тратиться на транспорт.