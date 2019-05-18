С началом Холодной войны многие западные политики полагали, что Советский Союз можно победить чисто военным путём. Так появились планы "молниеносных" ядерных атак "Тоталити", "Дропшот" и другие. В отличие от них, операция "Лиотэ", разработанная спецслужбами Великобритании, носила перманентный характер. Поддерживая оппозицию и подкупая чиновников, западная разведка рассчитывала разложить общество и государственный аппарат социалистических стран изнутри.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Свидетельства об операции

Источников информации об операции "Лиотэ" не очень много. Согласно данным, которые приводит чешский историк Петр Кайтамль, в 1966 году министр иностранных дел Чехословакии Йозеф Кудрна получил письмо от и. о. председателя КГБ Николая Захарова. Главный русский чекист послал чехам фотокопии секретных документов, свидетельствующих о подрывной деятельности британской Secret Intelligence Service.

"Поступающие в КГБ при СМ СССР данные, в том числе из разведорганов социалистических стран, свидетельствуют о том, что противник, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, заметно наращивают усилия в направлении подрыва и сплоченности стран социалистического содружества. Возрастающие масштабы этой деятельности противника дают основания полагать, что она осуществляется в рамках специально разработанной широкой операции, предусматривающей также применение средств дезинформации, инспирации и компрометации", - отмечал Захаров.

Британская операция называлась "Лиотэ" - в честь французского генерала Луи-Юбера Лиотэ, умершего еще в 1934 году. С именем генерала была связана поучительная история. Однажды в Африке Лиотэ гулял пешком и при этом сильно изнемог от жары. Военачальник тут же распорядился высадить вдоль дороги деревья.

Когда подчиненные возразили, что деревья вырастут лишь через 50 лет, Лиотэ заявил, что именно поэтому к работе нужно приступать немедленно. Неизвестно, на какие сроки рассчитывали авторы операции, но, как известно, с 1966 по 1991 год прошло не 50 лет, а вдвое меньше. Впрочем, по другим данным, реализация плана "Лиотэ" началась еще в 1953 году.

Подрывная деятельность в соцстранах

По словам автора книги "100 великих операций спецслужб" полковника КГБ Игоря Дамаскина, в рамках операции "Лиотэ" агенты SIS стремились выявить и использовать в своих целях "трудности и уязвимые места внутри стран советского блока". Конкретные направления работы были связаны с разжиганием межнациональной вражды, поддержкой сепаратистов, пропагандой нигилизма в обществе. Западные агенты стремились сделать так, чтобы жители СССР сами смеялись над понятием "советского патриотизма". Диссидентам предоставлялись деньги и типографское оборудование для печати антисоветской пропаганды. Попутно спецслужбы стремились заполучить своих "агентов влияния" в различных эшелонах власти Советского Союза. В Украине, например, они сделали ставку на "затаившихся" бандеровцев, вступавших в коммунистическую партию, чтобы контролировать местные комитеты.

"Лесть, сначала мелкая, затем безудержная; подарки, вначале мелкие, затем очень дорогие; огромные гонорары за еще ненаписанные произведения; содействие в подготовке мемуаров путем предоставления "советников", обработчиков и переводчиков определенного толка; издание и реклама этих мемуаров на Западе, опять же с выплатой огромных, несопоставимых с советскими и российскими, гонораров", - так описывает Дамаскин механизмы подкупа советских чиновников.

Сомнения

Некоторые считают операцию "Лиотэ" мистификацией наподобие "плана Даллеса". Советские гэбисты могли сами сфабриковать документы якобы британского происхождения с целью активизировать контрразведывательную и внутриполитическую работу союзников по Варшавскому договору. Известно, что на операцию "Лиотэ" коммунисты ссылались при разгроме "Пражской весны". В пользу версии о фальсификации говорит и тот факт, что западные историки совершенно не осведомлены об операции "Лиотэ", а главными сторонниками её реальности в настоящее время являются российские публицисты левого толка.