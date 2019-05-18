Кровная месть - об этом понятии слышали абсолютно все. Не вдаваясь в подробности мотивов такого поступка можно отметить, что даже в наше время вендетта является довольно распространенным явлением в некоторых странах. Не обошла стороной этот список и Россия. А вот каким образом с этим явлением боролись, знают немногие, так что попробуем разобраться в принципах наказания за кровную месть на примере СССР.

Как передает Day.Az. об этом пишет russian7.ru.

Отомстил? Расстрелять!

Поправка к Уголовному кодексу РСФСР 1931 года была довольно жесткой - убийство по мотивам кровной мести каралось расстрелом. Причиной таких инициатив стал Северный Кавказ, в частности - территория современного Дагестана и Чечни. Ранее, кстати, в 1928 году проблемой кровной мести уже интересовались, причём на Кавказе были созданы даже специальные "Комиссии по примирению", которые пытались сгладить вражду между людьми, семьями и тейпами. Результат был отрицательным, поэтому пришлось задействовать более радикальные меры.

УК РСФСР в редакции 1950 годов немного смягчил наказание. С тех времён расстрел был заменён на лишение свободы до 15 лет, что, впрочем, поставило это преступление на одну ступень с убийствами по иным мотивам. По статистическим данным уровень убийств на почве кровной мести в кавказских регионах составлял до 47% от всех убийств. Об этом, разумеется, не принято было говорить в открытую.

Что сейчас?

Вплоть до краха Советского Союза в Уголовном кодексе существовала статья, предусматривающая лишение свободы за уклонение от примирения по делам о кровной мести. Статья носила номер 231 и довольно активно использовалась именно на территории Северного Кавказа. Уголовный кодекс нового российского государства уже не содержит даже намёков на подобные факты, рассматривая убийства только с корыстной целью или без таковой.

На сегодняшний день ещё не полностью удалось избавиться от подобных обычаев, но фактов намного меньше. Обычаи народов Кавказа довольно устоявшиеся, хотя от подобных привычек современные семьи уже начисто отказываются, надеясь на помощь государственного правосудия. Насколько это эффективно - покажет время.