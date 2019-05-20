Крупнейший интернет-ритейлер Amazon возглавил 575-миллионный раунд инвестиций в британский стартап по доставке еды Deliveroo. Привлеченные средства компания направит на увеличение численности технологической команды, развитие новых продуктов и расширение географии доставки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В настоящее время Deliveroo работает в 500 городах в 14 странах. Помимо Amazon, в стартап вложились его нынешние инвесторы: T Rowe Price, Fidelity Management and Research и Greenoaks.

Как отмечает Sky News, фирма Джеффа Безоса инвестировала в Deliveroo после двух неудавшихся попыток выкупить компанию целиком. Интерес к стартапу проявлял и сервис вызова такси Uber, который развивает собственное направление по доставке еды - Uber Eats.

Amazon уже пыталась выйти на этот рынок, но безуспешно. В 2015-м компания запустила сервис Amazon Restaurants, но закрыла его два года спустя, не выдержав конкуренции с Uber Eats, Deliveroo и их аналогами.