https://news.day.az/unusual/1120823.html Подлинник Пикассо купили за $293
Подлинник Пикассо купили за $293
Эксперты признали приобретенную на гаражной распродаже за $293 картину-стилизацию подлинником Пабло Пикассо, передает Sky News, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что речь идет о полотне "Купальщица, сидящая на берегу моря". Ее приобрел коллекционер антиквариата из английского города Кроли.
По оценкам экспертов, реальная стоимость произведения искусства составляет $955 тыс.
Ранее сообщалось, что укравшую у домработницы картину Пикассо старушку судят.
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