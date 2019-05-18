Видеозапись плывущих в кристально чистой воде скатов сделал дрон у побережья Австралии. Ролик опубликован в Twitter ABC News. Сверху виду стая при приближении чем-то напоминает яркие дизайнерские платки идеальной квадратной формы, которые плавно несет по волнам, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Пользователей соцсети удивило количество животных, оказавшихся вместе одновременно. Как выяснилось, это восточноамериканские бычерылы, которые относятся к семейству орляковых скатов. Именно этот вид скатов встречается в природе большими стаями.

Известно, что из-за ядовитого шипа на хвосте бычерылы представляют опасность для человека. Однако они редко лежат на дне, поэтому риск наступить на них небольшой.

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