Сегодня гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой. В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение и даже невинный флирт сегодня способны перерасти в глубокое чувство.

Овен

Сегодня дела у Овна обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Овна проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

Телец

Сегодня Телец может наглядно убедиться, что жизнь - это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Тельца не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

Близнецы

Сегодняшний день обещает щедро наполнить Близнецов позитивной, созидательной энергией! Их чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Близнецы вряд ли вспомнят, что такое скука, а любые принятые ими решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Близнецы способны убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить им зарплату.

Рак

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Рака достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Рак рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Лев

Сегодня судьба готова предоставить Льву едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Лев не сумел бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Льву, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Дева

Сегодня Дева может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Девы накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Весы

Сегодня Весам захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день им бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы - Весы все равно сделают по-своему. Сами же Весы при этом сегодня могут быть на удивление щедры на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Весы не настроены и любые разногласия готовы спокойно пережить.

Скорпион

Во всем, что касается денег и чувств, Скорпион сегодня будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Скорпиона в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате - главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Стрелец

Сегодня Стрелец легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Стрельцы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Стрелец сегодня способен легко склонить на свою сторону.

Козерог

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Козерогом. При этом сделано это будет весьма изящно - Козерог может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово "нет".

Водолей

Сегодня весь день Водолею будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Водолею останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Рыбы

Сегодня Рыбам непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что они не смогут удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Рыб могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.